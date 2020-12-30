Рогозин назвал американские приборы возможной причиной утечки на МКС

Утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря.

«Когда закрыли американский сегмент и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, что именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся»,— сказал господин Рогозин в интервью радио «Комсомольской правды».

По его словам, эта утечка не представляет опасности ни для экипажа станции, ни для самой МКС. Он добавил, что сейчас технические специалисты занимаются поисками места утечки и устранением проблемы, а в феврале 2021 года на МКС прибудет грузовой корабль «Прогресс» с приборами для подробного изучения причин утечки воздуха.

За последний год утечка воздуха на МКС фиксировалась несколько раз. В октябре космонавты обнаружили место утечки. Им оказалась промежуточная камера российского модуля «Звезда». Трещина была временно заделана. 19 декабря стало известно, что российские космонавты начали поиски места еще одной утечки.