Суд принял иск историка Соколова к его научному оппоненту Понасенкову

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданное осужденным на 12,5 лет за убийство аспирантки в Петербурге бывшего доцента СПбГУ Олегом Соколовым. Ответчиком по делу является научный оппонент историка Евгений Понасенков, сообщается в материалах на сайте суда.

По словам адвоката Александра Торгашева, на которого ссылается «Фонтанка.ру», Соколов оспаривает публичные обвинения в плагиате текста и краже научных концепций, а также требует опровергнуть распространенные господином Понасенковым в 2018 году «не соответствующие действительности и порочащие сведения».

Первое слушание по делу назначено на 25 февраля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сам доцент Соколов во время суда над ним называл одной из причин убийства аспирантки Анастасии Ещенко травлю со стороны своего научного оппонента.

Подробнее о резонансном уголовном деле и приговоре Олегу Соколову — в материале «Ъ» «Историка приговорили без аффекта».