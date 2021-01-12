Защита историка Олега Соколова обжаловала приговор

Защита историка Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, обжаловала приговор.

Как сообщает «Фонтанка.ру», адвокат Соколова Сергей Лукьянов заявил, что в жалобе защита просит суд учесть смягчающие обстоятельства и снизить срок наказания.

Напомним, что Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря признал Олега Соколова виновным и вынес по делу приговор. Явку с повинной суд не учел, но признал в качестве смягчающего обстоятельства длительную психотравмирующую ситуацию, в которой историк находился из-за конфликтов со своим оппонентом Евгением Понасенковым.

Соколов совершил убийство Ещенко 8 ноября 2019 года в период с 2:36 до трех часов ночи «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». Тело убитой он расчленил и пытался утопить в реке Мойка.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Историка приговорили без аффекта».