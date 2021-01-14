В Минске в офисе информагентства БелаПАН проходят обыски по делу о беспорядках

Следственный комитет Белоруссии проводит обыски в офисе информационного агентства БелаПАН. Обыски проходят в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске. СМИ активно освещало протесты в Белоруссии после президентских выборов.

«В рамках расследования уголовного дела по фактам массовых беспорядков, происшедших в Минске, в настоящий момент органом дознания по поручению управления Следственного комитета по Минску проводится обыск в офисе БелаПАН»,— сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская (цитата по ТАСС).

Как уточнила одна из сотрудниц агентства Татьяна Бубликова, обыск связан с задержанием бывшего сотрудника БелаПАН журналиста Андрея Александрова. «СК отказал в присутствии адвоката. Причем директор наш настаивал. Ищут документы и предметы, относящиеся к делу»,— записала видео в Facebook журналист.

В БелаПАН сообщили, что в офис направилась главный редактор агентства Ирина Левшина, но вскоре связь с ней пропала. Бывший сотрудник БелаПАН господин Александров проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 342 УК БР (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Он был задержан 13 января.

О задержаниях журналистов на протестах в Белоруссии — в материале “Ъ” «Страна ОМОНия».