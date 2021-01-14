«Сова» прилетела на юг

Краснодарская клиника WMT вошла в состав крупной саратовской сети клиник «Сова». Стороны не комментируют сделку. По словам источника “Ъ-Кубань”, речь идет о сумме более 1 млрд руб. Эксперты расходятся во мнениях, оценивая покупку. Одни отмечают, что для WMТ привлечение стороннего профильного инвестора было вопросом выживания, другие уверены, что сделка является хорошим примером покупки эффективного регионального бизнеса с целью экспансии.



На рынке частной медицины Краснодара появился новый игрок. В декабре 2020 года одна из крупнейших в Саратовской области сеть медицинских клиник «Сова» (ООО «МК "Сова"») стала владельцем 94-процентной доли в уставном капитале краснодарской клиники высоких технологий WMT (ООО «КДЦ "Персона-Мед"»). Клиника включает хирургическое и консультационно-диагностическое отделения, а также отделение лучевой диагностики. Информация о покупке размещена на официальном сайте клиник «Сова». В сообщении указано, что в команде WMT более ста врачей, а клиника на данный момент является самым технически оснащенным медицинским центром на юге России. Сумма сделки не раскрывается. Однако источник, знакомый с деталями, на условиях анонимности рассказал “Ъ-Кубань”, что она составила более 1 млрд руб.

«Изначально клиника WMT не была выставлена на продажу. С инициативой о покупке вышли представители сети "Сова", которых заинтересовал краснодарский актив. Решение о выходе на рынок края принято в рамках стратегии по расширению и укрупнению саратовской компании»,— отметил собеседник . Согласно информации с сайта WMT, клиника открылась в Краснодаре в октябре 2018 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», до 22 декабря 2020 года учредителями клиники являлись бизнесмен Владимир Апухтин (61,42%) и Игорь Ханкоев (36,13%), экс-депутат Госдумы РФ, бывший главврач Краснодарской многопрофильной больницы №2. В 2017 году выручка клиники WMT составила 10 тыс. руб., чистый убыток — 6,9 млн руб. В 2018 и 2019 годах выручка составила 16,7 млн руб. и 224,15 млн руб., убыток — 23 и 99,8 млн руб. соответственно. ООО «ММК "Сова"» зарегистрировано в Саратове в 2007 году. Прибыль компании в 2016 году составила 4 млн руб., в 2018 и 2019 годах 1,7 млн руб. и 23,5 млн руб. соответственно. Бенефициар — Олег Рыбалов. На данный момент в сеть входят семь медицинских центров. На вопросы “Ъ-Кубань” о том, перейдет ли клиника WMT под бренд «Совы» и будет ли она перепрофилирована, в саратовской компании не ответили.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов уверен, что для саратовской сети покупка WMT означает выход на новый для нее рынок. «Для WMT, которая является убыточной на протяжении последних лет, привлечение стороннего профильного инвестора было вопросом выживания. Не исключено, что между клиниками после слияния произойдет обмен персоналом и технологиями»,— рассказал “Ъ-Кубань” господин Емельянов.

По мнению доктора экономических наук Александра Полиди, говорить об убыточности в данном случае некорректно, так как подобный бизнес не выходит на инвестиционную окупаемость за столь короткий срок.

«Данная сделка является хорошим примером покупки сложившегося регионального бизнеса с целью расширения. Для собственников WMT продажа клиники стала возможностью продать бизнес, который стал гораздо дороже, чем в начале его создания»,— отметил эксперт.

Наталья Решетняк