Рубль посчитали в бигмаках Почему российскую валюту назвали самой недооцененной в мире

Российский рубль признали самой недооцененной валютой мира. Это следует из расчета «индекса бигмака», который публикует британский журнал The Economist. По его оценке, доллар сейчас должен стоить примерно 24 руб., тогда как в реальности курс — больше 74-х. Как формируется индекс и что о нем думают экономисты? Разбиралась Алла Пугачева.

«Индекс бигмака» впервые был составлен 1986 году в виде шутки, содержащей долю правды. В его основе — идея о паритете покупательной способности. Есть универсальный продукт, который можно купить в большинстве стран (в данном случае бигмак), и стоить он должен везде одинаково. Но на деле все, конечно, иначе. Разница в ценах на бургеры — это такой упрощенный индикатор рынка валют и обменных курсов.

Бигмак в США сейчас стоит в среднем $5,66. А в России — 135 руб., то есть $1,81. Получается, курс рубля занижен на 68%!

Ведущий аналитик компании «Открытие-брокер» Андрей Кочетков согласен, что рубль, действительно, переживает не лучшие времена, но стоимость котлеты на булочке с кунжутом тут не при чем. Дело в том, что российская валюта очень чувствительна к политическим играм.

«Даже сейчас мы оцениваем курс рубля как очень слабый, поскольку в нем где-то 10% – 15% находится составляющая в виде рисков санкций, рестрикций и тому подобное.

Далеко не все определяется ценами на продукты, у нас, например, очень дорогое жилье, в соотношении к зарплатам, и тому подобное.

То есть в рубле не все зависит только от огурцов и говяжьих отбивных», — отметил Андрей Кочетков.

По оценке господина Кочеткова, если исключить политический компонент, доллар сейчас должен стоить примерно 65 – 68 руб. — это вполне достижимый уровень, 24 руб. за доллар — это уже из области фантастики.

Не питает иллюзий и аналитик группы компаний «ИнстаФорекс» Александр Давыдов: «Если мы смотрим напрямую через призму покупательной способности, то, грубо говоря, мы можем сказать, что, наверное, доллар должен был бы стоить раза в два дешевле по отношению к рублю. Достижение таких показателей явно выведет рынок из равновесия, поэтому все-таки более реалистичную оценку надо брать выше.

Соответственно, если исходить из текущих уровней, то, скорее всего, мы должны говорить об оценке в районе максимум 65 руб. за доллар.

А вообще, в принципе, равновесная цена в районе 60 руб. за доллар».

Кстати, лучший результат в «индексе бигмака» у российской валюты был в 2008 году — тогда она считалась недооцененной только на 29%. Курс составлял, при этом, как раз около 24 руб. за доллар.

Справедливости ради стоит сказать, что почти все 56 стран, национальные валюты которых оценивались с помощью бургера, не могут добиться баланса с долларом. Есть только три государства, которые наоборот переоценили свои валюты, — это Норвегия, Швеция и Швейцария. В последней бигмак обойдется русскому туристу в 540 руб.