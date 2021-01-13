Голикова: рост заболеваемости COVID-19 продолжается в двух регионах

За последние две недели число регионов России, в которых заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизируется, достигло 83, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Рост заболеваемости продолжается в двух регионах, однако она не уточнила, в каких. По словам вице-премьера, мониторинг ситуации с COVID-19 в России после праздников продлится две недели.

«Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости — 83, в двух регионах продолжается пока рост»,— сказала госпожа Голикова на совещании президента с правительством. В каких регионах увеличивается число зараженных, она не уточнила.

По ее словам, суточный показатель заболеваемости COVID-19 в стране снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения. С начала 2021 года выявлено около 285 тыс. случаев заражения, что на 15% меньше, чем в 12 последних дней декабря. Сейчас в стране развернуто 277 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из них заняты 69,2%, сообщила вице-премьер.

«Мы прошли новогодние праздники и традиционно после таких длительных праздников осуществляем мониторинг состояния заболеваемости. Этот мониторинг продлится две недели — это всем известный инкубационный период. Призываю наших граждан соблюдать ограничительные меры»,— сказала она.

Госпожа Голикова также рассказала, что в России идут научные исследования в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. Об их результатах она доложит президенту после завершения исследований.

Президент Владимир Путин на совещании поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян. В России за сутки выявлено 22 850 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии заразились 3,4 млн. Умерли 566 пациентов с COVID-19, всего 63 тыс.

Подробнее о заболеваемости в стране — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».