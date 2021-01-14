Банкиры опасаются послековидных осложнений

Участники финансового рынка предлагают ЦБ продлить послабления по банковским резервам до конца года 2021 года. Более раннее снятие послаблений, которое сейчас планируется до середины года, вынудит банки доначислить резервы по реструктурированным в прошлом году кредитам. Между тем последствия пандемии еще не преодолены, в том числе в отношении доходов граждан. Эксперты отмечают, что в первую очередь в послаблениях заинтересованы банки с небольшим запасом достаточности капитала.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ письмо с предложением продлить меры, связанные с послаблениями по формированию резервов по ссудам физических лиц, до конца 2021 года.

На фоне распространения COVID-19 в 2020 году ЦБ разрешил банкам не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам (и в рамках закона, и в рамках дополнительных программ банков). Это послабление действует до июля 2021 года, к указанной дате резервы по таким активам должны быть созданы в полном объеме.

По данным ЦБ на конец 2020 года банки реструктурировали кредиты физлиц на 860 млрд руб. В отличие от объема реструктуризаций юрлиц, который достигает 14,4% от общего кредитного портфеля, в рознице это всего лишь около 4%. Для клиента реструктуризация означает улучшение ситуации, а для банка — ухудшение текущего финансового результата. «Поскольку реструктуризация предполагает снижение текущего объема платежей и постепенную их компенсацию в дальнейшем, очевидно, что если бы банки сейчас еще и формировали резервы, то потеряли бы дважды»,— отмечает глава НСФР Андрей Емелин.

По оценке АКРА, по состоянию на октябрь 2020 года 86% банков воспользовались послаблениями, введенными в связи с пандемией. Это в основном банки из топ-50, среди них есть и системно значимые.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Еще в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала банки, не дожидаясь окончания срока льгот, начать пересматривать качество портфелей. Банкиры же считают, что время для этого придет не скоро. «По динамике распространения пандемии мы понимаем, что до июля ситуация с доходами у большинства заемщиков не изменится, а значит, ресурсов для доформирования резервов будет недостаточно. С учетом состояния текущей волны COVID-19 и начала массовой вакцинации в самом лучшем сценарии — это конец 2021 года»,— указывает Андрей Емелин.

Рост резервов может превысить докризисные показатели вдвое — 1,5–1,6 трлн руб. против 0,7–0,8 трлн руб., полагает аналитик ПСБ Илья Ильин. Но в опрошенных “Ъ” крупных банках считают, что серьезного давления на капитал не произойдет. «ВТБ готов досоздать все резервы в полном объеме, это не окажет существенного влияния на достаточность капитала»,— заверили “Ъ” в банке. В Райффайзенбанке также не видят и значительного эффекта на рынке.

По словам господина Ильина, создание резервов окажет давление на банки с небольшим запасом достаточности капитала, однако оно, «вероятно, будет ниже, чем в предыдущие кризисы, в том числе на фоне снижения ставок и возможности рефинансировать кредиты по относительно низким ставкам, а также постепенного восстановления экономики в 2021 году».

В то же время директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает пожелания банков в отношении очередного продления мер «вполне логичными и обоснованными, в противном случае ряд банков будут испытывать сложности с выполнением обязательных нормативов, потенциал роста объемов бизнеса окажется ограничен».

Если послабления продлят, у банков будет больше времени на то, чтобы заработать прибыль и с меньшей нагрузкой на капитал создать резервы, добавляют эксперты. Так, по оценке директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, по итогам 2020 года у банков будет хорошая прибыль до резервов и без давления на капитал они могут зарезервировать около 5% от общего кредитного портфеля за ее счет.

Ольга Шерункова