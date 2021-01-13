В Белорусси возбудили 332 уголовных дела за клевету на полицейских

МВД Белоруссии инициировала возбуждение 332 уголовных дел из-за клеветы и разглашения персональных данных сотрудников правоохранительных органов с момента президентских выборов в республике, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Кроме того, к административной ответственности привлечены 127 человек, добавила она.

«За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тыс. случаев разглашения персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 127 человек»,— говорится в сообщении.

Госпожа Чемоданова добавила, что «интернет-пространство не является территорией вседозволенности, а анонимный формат общения вовсе не гарантирует безнаказанность».

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Протестующие считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

О политическом кризисе в стране — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».