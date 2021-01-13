СТВ подала иск к «Мегафону» из-за нелицензионного проката фильмов

Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова подала иск к оператору «Мегафон» на 93,7 млн руб., свидетельствуют данные из карточки дела. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2020 года, пока суд не принял его к рассмотрению. Максим Уханов, которому принадлежит 25% СТВ, сообщил «Ведомостям», что «Мегафон» без договора с СТВ размещал на своем сервисе 69 фильмов компании.

У СТВ был договор с сервисом Start, однако он не предусматривал передачу прав на контент третьим лицам, сказал господин Уханов. Представитель Start заявил «Ведомостям», что соблюдает условия договоров со всеми правообладателями. При этом он отметил, что пользователи могут получать доступ к контенту Start в том числе через интерфейса партнеров, а «Мегафон» — один из партнеров сервиса. Юридическое лицо Start вместе с компаниями «Медиа лаб дистрибушн» и «Киноскоп» указана в карточке дела как третья сторона.

В декабре студия сообщила о соглашении с Sony Pictures об эксклюзивных правах на дистрибуцию ее фильмов. К новогодним выходных 2021 года анимационные фильмы СТВ «Конь Юлий и большие скачки» и «Барбоскины на даче» вышли в кинотеатрах уже при содействии Sony Pictures.

Об итогах новогоднего кинопроката — в материале “Ъ” «Кинозрители ограничились "Последним богатырем"».