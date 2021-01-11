Кинозрители ограничились «Последним богатырем»

Сборы отечественного кинопроката за новогодние выходные 2021 года оказались на треть ниже, чем в прошлом году, хотя выходных дней в этот раз было больше. Кинотеатры считают и это успехом, ведь из-за ограничений они были лишены почти двух третей потенциальных сборов. Реализовать кассовый потенциал удалось российскому сиквелу «Последнего богатыря», который обеспечил 40% всей новогодней кассы и первым с начала пандемии собрал в кинозалах больше 1 млрд руб.

За первые девять дней 2021 года российские кинотеатры собрали 3,1 млрд руб., оценил «Бюллетень кинопрокатчика» на основе предварительных неофициальных данных кинодистрибуторов. Это на 28,4% меньше, чем в прошлогодние новогодние каникулы, хотя они были на день короче. У «Кинобизнеса сегодня» похожие данные: за период с 1 по 10 января касса оказалась ниже на 27% год к году.

Несмотря на такое падение, кинотеатры рады. «Это отличный результат. Если бы не ограничения, был бы очередной рекордный по сборам Новый год»,— говорит президент сети «Каро» Ольга Зинякова. При ограничениях из-за пандемии и имеющемся наборе релизов на большее рассчитывать было сложно, пришлось обходиться практически без голливудского кино, а суммарная выручка всех зарубежных фильмов за десять дней составила около 566 млн руб., согласен аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. Кинотеатры действительно должны быть довольны, ведь за десять дней они соберут больше, чем за ноябрь и декабрь 2020 года вместе взятые — 3,28 млрд руб. против 3,16 млрд руб., ожидает аналитик.

«Создается впечатление, что привычное стремление к доступным развлечениям в праздничный период у значительной части аудитории перевесило все опасения. При этом жесткие ограничения по заполняемости залов — 25% в некоторых регионах — не стали такой уж большой проблемой»,— рассуждает Станислав Демиденко. В Москве вместимость кинозалов была ограничена 25% с 10 ноября. В среднем на новогодних выходных ограничение на продажу билетов в России составляло 25% вместимости зала, а, например, на юге — в Краснодаре и Сочи — достигало 15%, отметил директор по маркетингу объединенной киносети «Синема парка», «Формулы кино» и «Кино Окко» Сергей Кузнецов.

По данным системы Фонда кино на вечер 10 января, главным новогодним хитом оказался сиквел «Последнего богатыря» (см. таблицу) студии Yellow, Black & White (YBW), Disney и канала «Россия 1» со сборами 1,59 млрд руб. Первая часть собрала в конце 2017 года 1,67 млрд руб., бюджет второй был увеличен почти на 60%, до 650 млн руб., плюс создатели планировали потратить на продвижение проекта 150 млн руб., рассказывал генпродюсер YBW Эдуард Илоян на питчинге Фонда кино в марте 2019 года. В кинотеатрах создатели рассчитывали собрать минимум 1,3 млрд руб. Фильм мог серьезно пострадать от ограничений, но они компенсировались рекордной по меркам новогодних праздников долей сеансов (35–36% от общего количества), и кассовый потенциал «удалось практически полностью реализовать», считает Станислав Демиденко.

«Если я скажу, что мы ожидали такой результат к концу праздников, это будет неправда,— заявил “Ъ” Эдуард Илоян.— В условиях ограничений посещаемости фильм собирает солидную кассу и скоро обгонит первую часть, что с сиквелами случается нечасто». Новый «Последний богатырь» стал еще и 16-м отечественным фильмом, преодолевшим планку в 1 млрд руб., и первым, которому это удалось с начала пандемии.

Продолжение «Последнего богатыря» — единственный российский релиз, оправдавший ожидания в праздники, говорит Сергей Кузнецов. Стартовавший 24 декабря отечественный экшен «Огонь» с бюджетом 550 млн руб. собрал за весь прокат 592 млн руб., а десятая часть анимационного цикла о богатырях «Конь Юлий и большие скачки» студии СТВ при бюджете 180 млн руб. собрала 290 млн руб. Другая анимация СТВ — «Барбоскины на даче» по мотивам одноименного сериала — собрала 63 млн руб.

Анна Афанасьева