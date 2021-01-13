Политология — искусство возможного

Администрация президента (АП) запускает новый кадровый проект «Конкурс политологов». Его победители, как пообещал во вторник первый замглавы АП Сергей Кириенко, смогут принять участие в предстоящей думской кампании. Обосновывая полезность проекта для государства, наставники конкурса напомнили о поражении СССР в холодной войне из-за низкого уровня политической работы и призвали перестать «демонизировать» профессию политтехнолога. Эксперт считает, что посредством конкурса Кремль пытается привлечь на свою сторону молодых политологов, чтобы те не ушли в оппозицию.

Учрежденная указом президента АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) и близкий к АП Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) анонсировали 12 января кадровый конкурс для политологов и политконсультантов. Участвовавший в презентации куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко пообещал, что победители проекта (как ожидается, их будет 40–50 человек) получат возможность «быть реально задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании и на региональном уровне, и на федеральном». Напомним, что в сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму и в парламенты 39 регионов, а также как минимум восемь губернаторских кампаний.

Это уже третий крупный кадровый проект под эгидой РСВ. Главный из них, «Лидеры России», нацелен на подготовку управленцев для разных отраслей, а в 2020 году прошел первый конкурс «Лидеры России. Политика» для поиска потенциально сильных кандидатов на выборы различных уровней.

По словам представителя экспертного совета «Конкурса политологов» Павла Безручко, его участников можно будет разделить на две условные группы: политические аналитики и политические менеджеры. Профильного высшего образования для участия не требуется, но кандидаты должны представить информацию о реализации конкретных политических проектов.

По словам гендиректора РСВ Алексея Комиссарова, цель всех кадровых проектов его организации — дать возможность людям реализовать себя в любой сфере, независимо от того, связано ли это с коммерческим или государственным сектором. Называть точный бюджет конкурса господин Комиссаров не стал, пояснив, что он будет зависеть от формата отборочных мероприятий проекта, которые пока не определены.

Помимо практики всем победителям обещаны наставники из числа известных политологов и консультантов. Большинство из них сотрудничают с внутриполитическим блоком АП. Так, Григорий Казанков, по словам источников “Ъ”, часто получает от Кремля заказы на проведение губернаторских кампаний кандидатов от власти и активно участвовал в подготовке плебисцита по Конституции. Константин Костин, по данным “Ъ”, на ближайших выборах станет главным технологом «Единой России», которую консультирует и Алексей Чеснаков. Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов возглавляет совет директоров ЭИСИ, а Глеб Кузнецов руководит там экспертным советом.

В экспертный совет конкурса также включены специалисты, так или иначе работающие с представителями власти. Среди них гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, известный телеведущий Владимир Соловьев и другие.

На презентации проекта наставники попытались объяснить, какую пользу получит государство от нового конкурса. Так, Константин Костин посетовал, что молодые политологи, только что выпустившиеся из вузов, не могут найти работу по специальности: им не хватает контактов и опыта работы в больших проектах. А это грозит нехваткой квалифицированных политических специалистов, что может привести к масштабным последствиям, предупредил господин Костин: «Можно вспомнить Советский Союз. Он проиграл не гонку вооружений, не холодную войну. Советская элита на тот момент оказалась менее конкурентоспособной, чем элита американская, глобалистская. Она их обыграла буквально как в шахматы! А это как раз квалификация людей, которые участвуют в политических разработках, в политической аналитике».

Григорий Казанков заявил, что конкурс поможет повысить конкуренцию внутри профессии и общее качество политического менеджмента. Кроме того, по его мнению, эти специалисты могут заниматься и социальным менеджментом, помогая обществу адаптироваться к постоянно изменяющейся ситуации в условиях той же пандемии. Наконец, проект нужен, чтобы избавиться от «демонизации» обществом политических профессий, полагает политтехнолог: «Общество должно принять факт существования такой профессии. Конкурс в этом поможет».

Еще один наставник, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с “Ъ” посетовал, что политические специальности испытывают дефицит молодых людей 20–30 лет, что «консервирует» существующий набор экспертов. Кроме того, среди проблем, которые призван решить конкурс, господин Виноградов отметил разрыв между теоретической политологией и практической экспертизой.

Отметим, что как раз в день презентации конкурса политологов близкие к АП интернет-технологи учредили свою ассоциацию. Как писал накануне “Ъ”, это должно помочь им усилить свое влияние на профессиональном рынке.

Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что организаторы конкурса не хотят упустить новое поколение политологов и надеются включить их в «системный процесс». «У молодых продвинутых людей могут быть разные жизненные стратегии — работать в рамках существующей политической системы или пытаться ее изменить. Во время перестройки много молодых талантливых людей пополнили ряды оппозиции, выступившей против власти КПСС»,— напоминает он.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина