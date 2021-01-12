Интернет-технологи ищут признания

Как стало известно “Ъ”, во вторник в Подмосковье пройдет «учредительный конвент» ассоциации интернет-технологов. Инициатива ее создания принадлежит близким к администрации президента (АП) политтехнологам и согласована с Кремлем. Организаторы конвента поясняют, что в условиях пандемии интернет-составляющая политических кампаний становится все более важной. Эксперты считают, что ассоциация поможет ее инициаторам увеличить свое влияние на рынке, а Кремлю —оценить возможности специалистов в этой сфере в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.

12 января на базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье пройдет специальное мероприятие для интернет-технологов, в ходе которого они учредят свою профессиональную ассоциацию. Об этом “Ъ” рассказали два участника мероприятия и подтвердил политтехнолог Андрей Цепелев. По его словам, в ходе «учредительного конвента», на который приглашены 115 практикующих интернет-технологов, будут подготовлены документы для официальной подачи в Минюст. Фактическими учредителями новой ассоциации, помимо самого господина Цепелева, станут известные в профессиональных кругах политтехнологи: заместитель директора АНО «Диалог» Владимир Табак, общественный деятель Кристина Потупчик, медиаменеджер из Татарстана Ярослав Муравьев, руководитель коммуникационного агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. Одним из наиболее вероятных кандидатов в руководители ассоциации (он также будет избран на конвенте) источники “Ъ” называют Андрея Цепелева, оговариваясь, правда, что «все решат выборы».

По словам собеседников “Ъ”, одним из главных лоббистов идеи создания ассоциации является Владимир Табак. Он уже несколько лет плотно сотрудничает с АП: политтехнолог и люди из его команды регулярно сопровождают губернаторские кампании, где, по их мнению, у глав регионов могут возникнуть проблемы. Кроме того, господин Табак активно участвовал во внедрении в регионах системы «Инцидент-менеджмент», агрегирующей жалобы граждан в соцсетях. А в рамках «Диалога» он занимался работой по противодействию фейковой информации в соцсетях и мессенджерах, особенно в период пандемии.

В свою очередь, курирующий в Кремле внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко не раз говорил о важности интернета для властей. Так, в апреле 2019 года, выступая перед ответственными за работу в сети региональными чиновниками, он назвал их деятельность одним из основных инструментов для сокращения дистанции между гражданами и властью. Эта встреча проходила под эгидой Института развития интернета, где Владимир Табак занимал пост замдиректора. Как ожидается, сотрудники АП будут присутствовать и на конвенте 12 января.

Кристина Потупчик, бывший комиссар движения «Наши» и экс-член Общественной палаты, считается в АП одним из основных специалистов по работе в Telegram. В 2019 году она выпустила книгу, посвященную этому мессенджеру.

Андрей Цепелев рассказал “Ъ”, что ядром ассоциации станут люди, отвечающие в избирательных штабах за интернет-направление, включая работу в соцсетях и мессенджерах. Сейчас эти люди часто воспринимаются лишь как специалисты по «адаптации и доставке» контента и не входят в топ-менеджмент штабов, пояснил господин Цепелев. Между тем интернет-составляющая, по его мнению, становится все более важной, особенно в условиях пандемии, когда традиционные способы агитации все менее применимы. Политтехнолог также привел в пример 2018 год, когда сразу в четырех регионах пришлось проводить второй тур губернаторских выборов, и в трех из них (в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области) была как раз провалена предвыборная работа в интернете.

Создание ассоциации должно повысить и квалификацию интернет-технологов, и их значимость в глазах коллег, надеется Андрей Цепелев. В ее рамках будут проводиться ежегодные конгрессы и неформальные встречи, разыгрываться гранты на социально полезные проекты. Учредители ассоциации также планируют создать школу для интернет-технологов и организовать образовательные курсы на базе РАНХиГС и МГУ.

Приглашенный на конвент политконсультант Григорий Казанков считает главной проблемой интернет-работы в ходе политических кампаний то, что ее эффективность очень трудно оценить. «Сколько людей пришли и заполнили бюллетени из-за лайков, репостов и баннеров, мы не понимаем. Наверное, это одна из первых задач для ассоциации»,— говорит эксперт. По его мнению, интернет-технологам стоит объединиться еще и потому, что те, кто хорошо понимает в интернете, часто «не разбираются в обществе». «А для власти польза ассоциации в том, чтобы быть как минимум в курсе того, что происходит, и в широком смысле посмотреть, что есть в этой сфере»,— считает господин Казанков. Создание ассоциации накануне думской кампании он называет логичным: «А когда еще собираться, чтобы все это обсуждать?»

Политолог Аббас Галлямов полагает, что ассоциация поможет ее создателям если не монополизировать рынок, то по крайней мере увеличить степень контроля над ним. Это выгодно внутриполитическому блоку АП, который, по мнению эксперта, пытается контролировать политический рынок. Господин Галлямов согласен, что роль интернет-составляющей в политике растет: власти это понимают, бросают на нее все больше ресурсов и действуют на этом рынке достаточно профессионально. Но в конце концов они все равно в интернете проиграют, считает эксперт: «Это проблема политическая, ее нельзя решить с помощью политтехнологического инструментария. У властей конфликт с самой активной частью общества по фундаментальному вопросу — о власти. Здесь технологические ухищрения и пропагандистские выверты не помогут. Люди слишком хорошо понимают, чего они хотят, и их обмануть не удастся».

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко полагает, что на рынке политтехнологий все в большей степени зависит от человека: «Членство в ассоциации не дает какой-то билет. Оно дает доступ к качественному профессиональному общению». Эксперт считает, что интернет-направление в избирательных штабах должно быть частью информационного блока, а не выделяться отдельно, но приветствует появление новой ассоциации из-за стремительного развития онлайн-технологий.

Андрей Винокуров