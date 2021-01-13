Открытое письмо о «детях ГУЛАГа»

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину

Председателю Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В. В. Володину

Уважаемые господа!

Это обращение к вам — о «детях ГУЛАГа».

В 2020 году может показаться, что советские политические репрессии окончательно стали достоянием истории. Однако выяснилось, что это не так.

Евгении Шашевой 70 лет. Она живет в маленьком поселке под Ухтой, всего в сотне километров от бывшего лагеря, где родилась и где ее отец отбывал наказание по вымышленному обвинению. До ареста отца в 1937 году ее семья жила в Москве, недалеко от Пушкинской площади.

Елизавете Михайловой 72 года. Она живет на железнодорожном полустанке в 300 километрах от Москвы, в половине рассыпающегося барака без горячей воды, отопления и канализации. В 1930-х годах ее семья жила в московских Вешняках. Отца арестовали в 1937 году и отправили в лагерь на Колыму, а после освобождения запретили ему возвращаться в Москву.

Алисе Мейсснер 70 лет. Она живет в небольшом вятском поселке, в нескольких десятках километров от спецпоселения ГУЛАГа, где родилась. Туда в 1940-е годы депортировали из Москвы ее мать — немку. До депортации ее семья жила на Чистых прудах.

Сегодня в России полторы тысячи «детей ГУЛАГа», уже пожилых людей, продолжают жить в ссылке. Вернуться они не могут до сих пор. В советское время сделать это не получалось из-за административных ограничений. После отмены прописки запреты на переезд отпали, но возвратиться за свой счет многим оказалось не под силу. С 1991 года у жертв репрессий по закону есть право получить социальное жилье в том городе, где их семьи жили до репрессий, но закон до сих пор не работал.

Евгения Шашева, Елизавета Михайлова и Алиса Мейсснер добиваются возвращения с 1990-х годов. Они написали десятки обращений, исков и жалоб. Наконец, в 2019 году они выиграли свое дело в Конституционном суде России.

Конституционный суд постановил незамедлительно исправить закон и восстановить права жертв репрессий. Однако спустя год решение суда не исполнено и рискует остаться неисполненным.

Законопроект №988493–7, внесенный правительством в Государственную думу, фактически сохраняет ситуацию без изменений. Он оставляет жилищное обеспечение жертв репрессий на усмотрение региональных властей и не предусматривает никаких гарантий незамедлительного — как сформулировано в решении Конституционного суда — восстановления прав реабилитированных. Жертвы репрессий смогут получить жилье лишь в порядке общей очереди, то есть в лучшем случае через 25–30 лет. До возвращения они просто не доживут.

По мнению Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий, Уполномоченного по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой, по заключению Общественной палаты РФ, этот законопроект не соответствует решению Конституционного суда.

Более 80 тыс. человек уже подписали петицию в поддержку «детей ГУЛАГа» и против правительственного законопроекта.

Два специальных докладчика ООН призвали Россию обеспечить «детей ГУЛАГа» жильем в течение двух лет.

Депутаты Государственной думы С. М. Миронов и Г. П. Хованская внесли альтернативный законопроект (№1024052–7). По нему жертвы репрессий должны в течение одного года получить федеральные выплаты на жилье — по аналогии с ветеранами Великой Отечественной войны, чернобыльцами и переселенцами с Крайнего Севера. Этот законопроект позволил бы выполнить решение Конституционного суда в полном объеме и без серьезной нагрузки на бюджет, однако правительство дало на него отрицательное заключение. В результате Государственная дума приняла в первом чтении именно правительственный законопроект, а альтернативное предложение отклонила.

Позиция правительства в отношении законопроекта заставляет думать, что осуждение репрессий и сочувствие жертвам, заявленные в правительственной Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, носят декларативный характер.

Однако правительственный законопроект еще можно исправить во втором чтении. 16 декабря группа парламентариев внесла в Государственную думу поправки, которые исправляют правительственный законопроект с помощью положений альтернативного законопроекта.

Мы призываем президента и правительство поддержать внесенные поправки.

Мы призываем Государственную думу принять такой закон, по которому возвращающиеся жертвы репрессий смогут получить жилье в короткий срок.

В живых осталось совсем немного «детей ГУЛАГа». Когда-то государство разрушило их семьи, а их обрекло на жизнь в ссылке. Они — живое напоминание о том, что последствия советских репрессий так и не преодолены. На слушаниях в Конституционном суде поддержавший заявителей представитель правительства М. Ю. Барщевский сказал: «Власть государственная сломала жизнь. А сегодня кто-то находит юридические крючки, чтобы сказать: нет-нет, мы ни за что не отвечаем, мы здесь ни при чем. Но мы с вами — власть сегодняшняя. И если мы не отвечаем за действия власти предшествующей, то подумайте о том, что будет с нашими потомками». Общество, не искупившее преступления прошлого, не имеет будущего.

У российского государства есть шанс успеть вернуть долг «детям ГУЛАГа», чтобы они наконец смогли возвратиться домой.

Этого ожидает общество.

Это предписано решением Конституционного суда.

Это справедливо и правильно.

Если не сделать этого сейчас, потом будет уже поздно.

1. Александр Архангельский, писатель, председатель совета ПЭН-Москва

2. Светлана Агапитова, руководитель благотворительного фонда «Азбука надежды»

3. Константин Азадовский, председатель Исполкома Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, кандидат филологических наук

4. Дмитрий Алешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», внук репрессированного

5. Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

6. Татьяна Андреева, заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

7. Андрей Арьев, писатель, главный редактор журнала «Звезда»

8. Александр Асмолов, психолог, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

9. Андрей Бабушкин, председатель «Комитета за гражданские права», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

10. Леонид Барац, актер, один из учредителей театра «Квартет И»

11. Александр Белоусов, доцент, кандидат филологических наук

12. Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

13. Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

14. Николай Бурляев, сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», член Патриаршего совета по культуре, член рабочей группы по культуре Госсовета РФ, народный артист РФ

15. Александр Верховский, директор центра «Сова»*, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

16. Екатерина Винокурова, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

17. Владимир Вишневский, поэт

18. Татьяна Воронецкая, кинорежиссер, продюсер

19. Кирилл Вышинский, исполнительный директор «Россия сегодня», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

20. Андрей Галиев, независимый журналист, член Комитета гражданских инициатив

21. Екатерина Горбунова, главный редактор «Адвокатской улицы»

22. Катерина Гордеева, журналист

23. Яков Гордин, литератор, историк

24. Борис Грозовский, обозреватель

25. Лев Гудков, социолог, директор Аналитического центра Юрия Левады («Левада-Центра»*)

26. Любовь Гуревич, искусствовед

27. Аркадий Дубнов, политический аналитик

28. Наталия Евдокимова, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

29. Никита Елисеев, ведущий библиограф Российской национальной библиотеки (Публичной библиотеки), литератор

30. Илья Жегулев, корреспондент Reuters

31. Елена Жемкова, исполнительный директор Международного общества «Мемориал»*

32. Ольга Журавлева, журналист

33. Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

34. Андрей Зубов, доктор исторических наук

35. Лев Иванов, ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий

36. Кирилл Каледа, протоиерей, настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

37. Игорь Каляпин, председатель МОО «Комитет против пыток», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

38. Вадим Клювгант, адвокат, вице-президент Адвокатской палаты Москвы

39. Анатолий Ковлер, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

40. Борис Кравченко, президент «Конфедерации труда России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

41. Владимир Ксендзовский, вице-президент Газпромбанка

42. Иван Курилла, историк

43. Илья Лагутенко, музыкант

44. Александр Левенбук, народный артист РФ, художественный руководитель театра «Шалом»

45. Георгий Левинтон, филолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

46. Елена Лукьянова, доктор юридических наук

47. Лев Лурье, кандидат исторических наук, член Союза журналистов

48. Денис Майданов, Заслуженный артист РФ

49. Андрей Макаревич, музыкант

50. Светлана Маковецкая, директор Фонда «Грани», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

51. Татьяна Марголина, профессор, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

52. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты»

53. Александр Мелихов, писатель

54. Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

55. Ева Меркачева, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

56. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

57. Александр Мурашев, журналист, писатель

58. Евгений Мысловский, президент регионального общественного фонда «Антимафия», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

59. Леонид Никитинский, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

60. Елена Николаева, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства

61. Лев Оборин, поэт, критик

62. Симон Осиашвили, поэт, заслуженный артист России

63. Леонид Парфенов, журналист

64. Игорь Пастухов, адвокат, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

65. Анна Пожидаева, кандидат искусствоведения

66. Татьяна Позднякова, научный сотрудник музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, кандидат педагогических наук, доцент

67. Нина Попова, заслуженный работник культуры РФ, президент Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

68. Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель

69. Ян Рачинский, председатель правления Международного общества «Мемориал»*

70. Генри Резник, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

71. Иосиф Райхельгауз, режиссер, педагог, народный артист РФ, художественный руководитель «Школы современной пьесы»

72. Борис Рогинский, философ, литератор

73. Роман Романов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

74. Лев Рубинштейн, писатель

75. Владимир Ряховский, управляющий партнер «Славянского правового центра», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

76. Юрий Сапрыкин, журналист, руководитель проекта «Полка»

77. Николай Сванидзе, журналист, историк

78. Зоя Светова, журналист

79. Владимир Семаго, депутат Государственной думы I, II и IV созывов, советник президента Всероссийского общества глухих

80. Ольга Сидорович, директор Института права и публичной политики

81. Лев Симкин, доктор юридических наук, профессор

82. Сергей Смирнов, журналист, главный редактор издания «Медиазона»

83. Никита Соколов, кандидат исторических наук

84. Александр Сокуров, кинорежиссер, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

85. Наталия Солженицына, общественный деятель

86. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

87. Андрей Сорокин, научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники

88. Сергей Стратановский, писатель

89. Ирина Сурат, доктор филологических наук, литературовед

90. Марьяна Торочешникова, журналист

91. Максим Трудолюбов, редактор Russia File, обозреватель «Медузы»

92. Людмила Улицкая, писатель

93. Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

94. Михаил Федотов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2010–2019)

95. Мария Федотова, переводчик

96. Валерий Фокин, Народный артист РФ, четырежды лауреат Государственной премии России

97. Наталья Фролова, журналист

98. Чулпан Хаматова, актриса, общественный деятель

99. Владимир Хутарев-Гарнишевский, кандидат исторических наук, старший преподаватель МГИК

100. Наталия Цендровская, филолог, историк Петербурга

101. Сергей Цыпленков, исполнительный директор «Гринписа России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

102. Александр Черных, журналист «Коммерсанта» и «Адвокатской улицы»

103. Елена Чижова, писатель

104. Надежда Шапиро, учитель

105. Михаил Шейнкер, филолог, историк

106. Екатерина Шульман, доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка)

107. Константин Эггерт, журналист

108. Мария Эйсмонт, адвокат

109. Николай Эппле, исследователь исторической памяти

110. Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

*закон обязывает “Ъ” указать, что эти организации внесены в реестр так называемых «иностранных агентов»