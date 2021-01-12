Мошенники взломали Instagram пилота Дамира Юсупова

Пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов заявил, что его аккаунт в Instagram был взломан мошенниками. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в Instagram пилота появилось сообщение о сборе средств на лечение матери, которая якобы попала в аварию. Сейчас аккаунт господина Юсупова в Instagram недоступен.

Напомним, 15 августа 2019 года Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи сизых чаек. С птицами самолет столкнулся через несколько секунд после взлета с аэродрома Жуковский в Симферополь, в результате тела чаек забили оба двигателя лайнера.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет с неработающими двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Президент России Владимир Путин присвоил господину Юсупову и господину Мурзину звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены им орденами Мужества.