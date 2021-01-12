Главные новости к утру 12 января

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело. В качестве одной их вероятных версий причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

США вновь внесли Кубу в список стран—спонсоров терроризма. Куба ранее уже входила в этот перечень, но была исключена из него в 2015 года администрацией президента Барака Обамы. О политике Вашингтона

Коронавирус COVID-19 выявлен у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы. Симптомов заражения у 72-летнего главы государства нет. Сейчас он находится на самоизоляции.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся с 11 по 24 января. Передача власти состоится 20 января.

Россия получила приглашение на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена. На церемонии Россию будет представлять посол Анатолий Антонов. О событиях в Вашингтоне

О предстоящих 12 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.