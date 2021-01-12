Президент Португалии заразился COVID-19

Коронавирус COVID-19 выявлен у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы. Симптомов заражения у 72-летнего главы государства нет. Сейчас он находится на самоизоляции.

«Вчера тест президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 (00:40 мск) ПЦР-тест дал положительный результат»,— говорится в сообщении пресс-службы президента.

В самой Португалии коронавирусом заразились почт 500 тыс. человек, умерли почти 8 тыс. человек.

Президент Португалии — не первый среди глав государств, заразившийся COVID-19. Ранее коронавирус был подтвержден у президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Дональда Трампа, президента Армении Армена Саркисяна, президента Абхазии Аслана Бжании, президента Украины Владимира Зеленского.

О мировой борьбе с вирусом — в материале “Ъ” «Краеукольный вопрос Европы».