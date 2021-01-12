Главные анонсы 12 января

Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Запланирован допрос господина Голунова. О начале процесса

В Мосгорсуде пройдет отбор присяжных, которые вынесут вердикт по делу полицейского Алексея Смирнова, стрелявшего в коллег на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года. О деле

Мосгорсуд рассмотрит апелляции на приговор по делу «Нового величия». В августе Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. О деле

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

Ожидается возобновление авиасообщения между Россией и Великобританией. Полеты были запрещены в конце декабря в связи с выявлением в Великобритании нового штамма коронавируса. Подробнее