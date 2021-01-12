Истечение срока важности

Организаторы традиционного шествия памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых в 2009 году неонацистами, рассматривают возможность провести мероприятие, несмотря на отказ мэрии его согласовать. В оргкомитете «Комитета 19 января» (назван в честь трагической даты) “Ъ” пояснили, что чиновники сослались на истекающий 15 января указ мэра Москвы об ограничительных мерах из-за коронавируса, тогда как акция памяти должна состояться четырьмя днями позже.

Организаторы шествия памяти убитых в Москве в 2009 году антифашистов — адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой — рассматривают возможность обойти официальный запрет мэрии на проведение мемориальной акции в связи с коронавирусными ограничениями. Член объединения «Комитет 19 января» (занимается организацией шествия) Ольга Мирясова пояснила “Ъ”, что чиновники сослались в отказе на «истекающий 15 января запрет» массовых мероприятий. «Вероятно, будет издан новый, однако возложение цветов состоится в любом случае,— заметила она.— Сейчас мы обсуждаем, что еще можно сделать — может быть, провести одиночные пикеты, чтобы дать людям высказать свое мнение».

Организаторы пытались согласовать шествие в 500 человек. Ежегодно акция собирает более 1 тыс. участников, которые встречаются в Новопушкинском сквере и идут до дома №3 на улице Пречистенка, где в 2009 году неонацистами были застрелены антифашисты Маркелов и Бабурова. В 2020 году состоявшаяся еще до начала «режима повышенной готовности» акция, по данным «Белого счетчика», собрала 1,4 тыс. участников. Ежегодно повестка мемориального мероприятия дополняется политическими требованиями, а власти Москвы, как правило, согласовывают мероприятие. После отказа мэрии, обоснованного «складывающейся эпидемиологической обстановкой», организаторы призвали «прийти к месту убийства Маркелова и Бабуровой, возложить цветы и заявить о своих требованиях к власти». В соцсетях также опубликованы плакаты «Нет политическим убийцам».

«Мы написали про политические убийства, потому что Маркелов и Бабурова — не единственная история,— объяснила госпожа Мирясова.— Недавние расследования — я говорю как о Навальном, так и о других фигурах — говорят, что практика продолжается. Мы еще обсуждаем, хотим ли мы четко связывать повестку (предстоящего шествия.— “Ъ”) с Навальным, потому что она сразу уводит разговор в определенное русло и повышает вероятность задержаний».

Госпожа Мирясова обращает внимание, что отказ в согласовании акции основан на «п. 2 указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции от 10 ноября 2020 года №107-УМ)». Она указывает, что п. 8 документа в данной редакции содержит ограничения на посещение досуговых, спортивных и других мероприятий с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года.

Старший партнер «Апологии протеста» Александр Передрук говорит, что если основанием для отказа в согласовании публичного мероприятия становится истекший нормативный акт, то сам отказ является недействительным. «В условиях, когда открыты публичные места (кинотеатры, театры и рестораны.— “Ъ”), достаточно спорно утверждать, что угрозу несет любое публичное мероприятие,— добавил эксперт.— Каждый запрет должен быть пропорционален, например, возможен запрет десятитысячного митинга, но разрешено мероприятие на сто человек или те же пикеты, которые не опаснее езды в автобусе». При этом, по его мнению, организаторы рискуют быть привлеченными к ответственности по ч. 2 ст. 20.2 федерального КоАП за призыв прийти на акцию. «Любая агитация возможна только после того, как мероприятие согласовали власти,— отметил он.— Что касается рядовых участников, в случае если ограничительные меры в столице продлены не будут, участие не будет являться незаконным. У нас нет запрета на участие в несогласованной акции, однако есть ответственность за неисполнение требований полиции. Если полиция требует разойтись, наступает ответственность (административная.— “Ъ”)».

Общественные объединения и политические партии, традиционно участвующие в шествии 19 января, не создают на сей раз колонн. Об этом “Ъ” сообщили в Ассоциации независимых депутатов Москвы (АНД), пресс-службе «Яблока», объединении «Матери против политических репрессий» и движении «НЕТ!» (выступало против принятия поправок к Конституции). Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров отметил, что ни оргкомитет кампании «НЕТ!», ни «Открытка» не планируют консолидированных выступлений 19 января, однако сам он и «другие коллеги будут участвовать», чтобы не допустить замалчивания трагических событий и нарастания агрессии в обществе, которое «пестуют власти». «Никто не запрещает встретиться на Пушкинской, идти по бульварам и возложить цветы, не объявляя это маршем,— отметила председатель президиума АНД Елена Филина.— После того как мы обговорим все с коллегами, АНД может анонсировать встречу депутатов перед возложением цветов».

Мария Старикова, Елена Рожкова