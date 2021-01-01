2020 не вывозит

В прошедшем году российским водителям пришлось разруливать массу проблем, напоминает Иван Буранов. Весной они боролись за право перемещаться по дорогам в условиях COVID-ограничений. А после снятия запретов на передвижения их ждали новые виды контроля, напрямую с пандемией не связанные.
2020 год начался для автомобилистов штатно. В январе вступил в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств», который дал гражданам ряд новых возможностей. Теперь можно регистрировать новую машину прямо в автосалоне без посещения ГИБДД (при условии, что дилер получил на это разрешение от полиции) и выбирать, где печатать номер — в подразделении или в частной фирме.
Тревожным звоночком стала новая редакция КоАП, предложенная в январе Минюстом. Выяснилось, что этим документом МВД хочет воплотить в жизнь все свои сокровенные фантазии — повысить с 500 руб. до 3 тыс. руб. штраф за превышение скоростного лимита на 20–40 км/ч, усилить наказание за пьяное вождение и ввести другие ужесточения. Документ вызвал бурную реакцию у общественности и резкую критику со стороны «Единой России» и премьера Михаила Мишустина. В итоге Минюст взял на доработку документа тайм-аут, растянувшийся почти на год. Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, но документ до сих пор не внесен в правительство.
Москва и Московская область первыми ограничили передвижение транспорта, введя систему пропусков с привязкой к номеру автомобиля. Штраф — 5 тыс. руб., а средством контроля стали автоматические дорожные камеры. Юристы говорили о незаконности такой системы, ведь КоАП запрещает рассылку «писем счастья» за нарушение пропускного режима. Мэрия Москвы настояла на санкциях и жестком контроле. Общественность также пыталась доказать столичным властям, что автомобиль вообще-то является самым безопасным средством изоляции, а значит, надо, наоборот максимально упростить поездки (отменив платные парковки и т. д.). Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов с этим тезисом не соглашался, приводя собственные, не всем понятные аргументы. Вслед за столицей пропускные режимы ввели и другие регионы.
Летом, после снятия ограничений, накал страстей спал, хотя споры (в том числе в судах) по поводу вынесенных постановлений за проезд без пропуска продолжались.
Это спровоцировало нетипично плотный трафик (и как следствие — пробки и аварии) на крупных трассах, особенно в направлении Кавказа и Крыма. Истосковавшихся по поездкам водителей это мало волновало, тем более что летом для движения открылись новые трассы, включая «Тавриду» в Крыму.
Осенью жизнь автомобилистов вернулась в привычное русло — их ждали новые ограничения и ужесточения, с COVID не связанные. В сентябре заработали новые правила ОСАГО — цена полиса впервые стала зависеть от количества грубых нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч). В декабре столичные власти и ГИБДД запустили систему, позволяющую с помощью камер штрафовать за непристегнутый ремень и разговор по телефону. Пока она работает в пилотном режиме (задействовано 8 камер нового поколения), но в 2021 году, скорее всего, выйдет на полную мощность. С учетом тиражирования опыта COVID-ограничений можно предположить, что столичные наработки в области контроля нарушителей впоследствии используют и другие регионы.