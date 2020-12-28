Эксперт ВОЗ ожидает дальнейших мутаций коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове уверена, что мутация коронавируса продолжится в будущем. По ее мнению, этим вопросом нужно заниматься, чтобы определить потенциал передачи вируса. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил важность секвенирования генома для обнаружения новых видов коронавируса.

«Мутация продолжится. Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи»,— сказала Мария ван Керкхове на брифинге (цитата по ТАСС).

Господин Гебрейесус отметил, что ученые по всему миру работают с ВОЗ, чтобы отследить изменения вируса. Он поблагодарил Великобританию и ЮАР «за тестирование и отслеживание новых видов коронавируса».

В Великобритании ранее обнаружили новый вид коронавируса, который, по предварительной информации, заразнее на 70%. Первые случаи заражений новой мутацией COVID-19 уже зарегистрировали во многих странах. Накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России пока не обнаружено случаев заражения новым штаммом коронавируса. При этом сегодня стало известно, что в Финляндии на границе с Россией выявили одного заболевшего с этим видом мутации вируса.

О приостановке полетов из-за нового вида коронавируса — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».