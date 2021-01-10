Детские сады и школы Мособласти продолжат работать очно

Подмосковные школы и детские сады продолжат работать в очном режиме после каникул. Соответствующее поручение дал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

Школы и детсады откроются в первый рабочий день 2021 года 11 января. Колледжи заработают 13 января. Также в обычном режиме продолжат работать кружки и секции.

Во всех образовательных учреждениях Мособласти сохраняются меры безопасности. Они продлятся до 1 января 2022 года.

Перед новогодними праздниками господин Воробьев сообщил, что регион справляется с коронавирусом. В Подмосковье регистрируется высокий уровень госпитализаций, однако «количество выздоравливающих пациентов стабильно хорошее».

В России за сутки был зафиксирован 22 851 новый случай заражения коронавирусом. Впервые с 18 ноября количество новых заболевших оказалось ниже 23 тыс. В Мособласти заболели 1292 человека.