Воробьев пообещал не ужесточать в Подмосковье ограничения на новогодние праздники

В Московской области не будут ужесточать меры против коронавируса на новогодние праздники, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он сказал, что Подмосковье ждет гостей.

«Нет, ужесточений не будет. Мы открыли музеи, мы ждем гостей на новогодние праздники. Все наши города подготовлены для этого. Конечно, ситуация по-прежнему сложная, но жизнь на то она и жизнь, что нужно уметь радоваться и вместе с тем быть предельно аккуратным даже в эти новогодние дни»,— сказал господин Воробьев «России 24». По словам губернатора, регион справляется с коронавирусом. В Подмосковье регистрируется высокий уровень госпитализаций, однако «количество выздоравливающих пациентов стабильно хорошее».

В Московской области 28 декабря открылась запись на вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. При этом прививки в регионе нельзя будет сделать 1 и 7 января. В регионе зарегистрировано больше 150 тыс. заражений и 2,8 тыс. умерших.

О работе отелей в Подмосковье с 28 декабря — в материале “Ъ FM” «Подмосковные отели меняют условия».