Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не уполномочено вносить изменения в конституцию страны и не будет этого делать. Проведение собрания назначено на 11–12 февраля 2021 года. Планировалось, что на собрании рассмотрят программу социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года.

Как заявил журналистам господин Лукашенко, у ВНС не будет «бешеных полномочий». Он также утверждает, что не намерен продлевать свое нахождение у власти, став председателем собрания. Кроме того, вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, пока не решен, отметил президент Белоруссии во время встречи с сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что никто на собрании «не будет принимать конституционных решений». По его словам, ВНС «должно очертить ориентиры на пятилетку». «Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом»,— сказал президент Белоруссии, которого цитирует госагентство БелТА.

Господин Лукашенко заявил, что главой государства остается президент, и у него «есть все возможности» остаться на этом посту. «Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить (возглавив ВНС.— “Ъ”). Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят.— “Ъ”), на Всебелорусском народном собрании я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет — президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие»,— сказал Александр Лукашенко.

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, победил господин Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Их участники считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая уехала из страны. Александр Лукашенко убежден, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать из-за рубежа. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.

Подробнее о ситуации в стране читайте в материале журнала «Огонек» «Белорусский год».