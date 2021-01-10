В России начал действовать штраф за неоплаченный проезд по платной дороге

Новый штраф для автомобилистов за несанкционированный проезд по платной дороге начал действовать в России с сегодняшнего дня, 10 января. Для легковых автомобилей штраф составляет 1,5 тыс. руб., для грузовых — 5 тыс. руб. В сутки на одну машину может быть выписан только один такой штраф. Новая редакция документа опубликована на портале правовой информации.

Новый штраф нужен для системы безбарьерного проезда free-flow, применяемой на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области. Предполагается, что проехать по платной дороге можно будет без шлагбаума, а деньги будут списываться со счета автовладельца на ходу. До введенных изменений госкомпания «Автодор» могла взыскать долги за проезд с автовладельцев только через суд.

Поправки к КоАП подписал президент России Владимир Путин 30 декабря. На этапе разработки законопроекта предлагалось ввести штраф в размере 2,5 тыс. руб., однако позже меру смягчили. Операторы платных трасс не исключают, что из-за этого водителю будет экономически выгоднее заплатить штраф, чем расплачиваться за проезд.

Подробнее о новых санкциях для автомобилистов — в материале “Ъ” «Перед штрафами опускают шлагбаум».