Путин ввел штрафы за неоплаченный проезд по платным автодорогам

Президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП, вводящие штраф за проезд без оплаты по платным дорогам: 1,5 тыс. руб. для легковых автомобилей, 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Штраф отменяется, если автовладелец в течение 20 дней закрыл долг перед оператором платной дороги. Новая редакция КоАП опубликована на портале правовой информации.

Новый штраф нужен для системы free-flow (безбарьерный проезд), применяемой на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области: деньги списываются со счета автовладельца прямо на ходу. Если у гражданина нет бесконтактного транспондера или средств на нем, то копится долг. Без поправок в КоАП госкомпания «Автодор» может взыскать долги за проезд с автовладельцев только через суд. Документ вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В ноябре 2020 года был открыт пусковой комплекс ЦКАД-3 (соединяет трассы М11 и М7), плата за проезд по нему уже взимается по тарифам 2,5-5 руб. за км. для легковых авто. 28 декабря открыли ЦКАД-4 (соединяет трассы М7 и М4) и отдельные участки других комплексов: до 11 января они будут работать в бесплатном режиме, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Подробнее о том, какие еще работы нужно провести на ЦКАД, читайте в материале “Ъ” «ЦКАД да ЦКАД кругом».