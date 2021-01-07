Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны задуматься о будущем, чтобы «спасти» страну и своих детей. Он также выразил надежду, что происшедшее в прошлом году не повторится в этом.

«Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим... Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Бог.— “Ъ”) оттуда предупреждает нас... чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей»,— сказал президент после посещения рождественской службы в храме Воздвижения Креста Господня в Минске (цитата по БелТа).

Господин Лукашенко также призвал белорусов объединиться. «Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное: мы можем это потерять безвозвратно»,— добавил он.

В Белоруссии с августа 2020 года проходят протесты. Требованиями протестующих остаются признание прошедших президентских выборов недействительными, в которых, согласно официальным результатам, победу одержал Александр Лукашенко, расследование случаев применения силы на протестах со стороны силовиков и освобождение арестованных оппозиционеров.

О политическом кризисе в стране — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».