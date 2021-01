Китай примет меры для защиты компаний после делистинга трех фирм с Нью-Йоркской биржи

Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начала процедуру делистинга трех крупных китайских фирм, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Ранее NYSE сообщила, что исключает из котировального списка ценные бумаги трех китайских компаний-операторов — China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd. Это связано с указом президента США Дональда Трампа, который запрещает инвестировать в китайские компании, связанные с военными. С 11 января 2021 года американским компаниям и гражданам нельзя покупать ценные бумаги этих компаний.

В министерстве считают, что американская сторона использует государственные меры «для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику». «КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний»,— говорится в заявлении ведомства. В Минкоммерции подчеркнули, что такие действия не только наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но и вредят интересам инвесторов в различных странах, в том числе в США.