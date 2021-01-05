Стриминги зайдут с фэнтези

Рейтинг самых ожидаемых шоу года почти полностью составили экранизации фэнтези и фантастики. Один из главных релизов сезона — сериал «ВандаВижен» о героях комикс-вселенной Marvel. В топ сервиса IMDb также попали шоу снятые по классической фантастике и римейк вестерна из 90-х. На какие сериалы стоит обратить внимание? И чем еще удивят стриминги в этом году? Расскажет Иван Корякин.



Хотя январь обычно не богат на релизы, уже 15 числа Dsiney+ выпустит «ВандаВижен» — второе самое ожидаемое шоу года по версии сервиса IMDb. Действие сериала разворачивается во вселенной комиксов Marvel после событий фильма «Мстители: Финал». Алая ведьма и робот Вижен поженились и поселились в пригороде, живут как тихая семейная пара, но потом понимают, что мир вокруг не такой, каким кажется.

Алую ведьму и Вижена в шоу сыграли те же актеры, что и в фильмах, — Элизабет Олсен и Пол Беттани. А сам сериал был частично снят в стилистике классического ситкома 50-х годов. При этом в ближайшие месяцы выйдет сразу нескольких марвеловских сериалов — к примеру, «Локи» и «Сокол и Зимний солдат». Но именно авторы «ВандаВижен» трактуют историю героев наиболее творчески, отмечает кинокритик Антон Фомочкин:

«Поскольку их персонажи не получили достаточно экранного времени в “Мстителях”, но в фильмах полюбились зрителям, про них решили сделать сериал. Это первый проект, который выходит на Disney+ по Marvel и в котором задействованы герои и актеры, игравшие во франшизе в больших фильмах.

Это разножанровое переосмысление жизни уже известных героев.

Как мне кажется, это единственно верный путь Marvel в отношении своей библиотеки персонажей — рисковать и делать смелые проекты, которые могут расширить границы большой аудитории в отношении, например, культурных особенностей Америки».

Как Disney меняет стратегию Читать далее

Самая интересная премьера сериала на Netflix — французское шоу «Люпен», где снялся звезда комедии «1+1» Омар Си. Его герой работает уборщиком в Лувре и придумывает изящный план, как ограбить музей.

Другой потенциальный хит неамериканского производства — сериал «Стража» от «Би-би-си». В его основу легла серия книг «Плоский мир» Терри Пратчета, где описан вымышленный город Анк-Морпорк. По соседству с людьми там живут тролли и оборотни, а преступления разрешены законом. Стражники даже не пытаются навести порядок, но за дело берется капитан местной полиции — эту роль исполнил Ричард Дормер из «Игры престолов».

От книг Терри Пратчета в сериале «Стража» осталось довольно мало. Шоураннеры изменили имена, происхождение и пол некоторых героев и, как пишет The Guardian, «перестарались с панк-роком». Но сериал должен понравиться зрителям, независимо от того насколько они погружены в мир Терри Прачетта, уверен кинокритик Егор Москвитин:

«Это одновременно и “Ночной дозор”, и “Полицейская академия”, но в жанре очень смешного фэнтези. Нас ждут не только расследования, но и настоящая большая любовь униженных и оскорбленных, отвергнутых всем миром людей. Не обойдется без метафор того, что это, по сути, современный мир, в котором не бывает чужих рас, и все должны как-то уживаться вместе. В качестве редкой альтернативы хочется порекомендовать такой guilty pleasure — это сериал “Пришелец-постоялец”, в котором играет Алан Тьюдик. Актера очень любят фанаты фантастики после сериала “Светлячок”. Скорее всего, это будет очень хорошая комедия для гиков».

Судя по рейтингу IMDb, активнее всего в этом году будут смотреть именно фантастику. Из десяти самых ожидаемых сериалов никак не связан с научно-фантастическими бестселлерами, франшизами Marvel или DC только один римейк знаменитого сериала «Крутой Уокер», где Чака Норриса заменит молодой актер Джаред Паделеки.

Как студия Marvel представила хоррор-сериал «Хелстром» по мотивам комиксов Читать далее

В январе на «Кинопоиск HD» выходит сразу несколько новых российских сериалов. В том числе шоу «Настя, соберись!» о девушке, в которой уживаются пять разных личностей, и хоррор «Топи» о группе москвичей, попавших в заброшенный монастырь.

Елизавета Скобцева