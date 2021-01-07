Disney меняет стратегию

Disney собирается расширить вселенные Marvel и «Звездных войн» и снять по 10 новых сериалов для каждой. Они выйдут на стриминговом сервисе компании в следующие несколько лет. О таких планах рассказали представители студии. Кроме того, на сервисе появится около 15 новых полнометражных фильмов, в том числе мультфильмы Pixar.

Первым релизом в следующем году станет мини-сериал «Ванда/Вижн», он расскажет о паре супергероев. Главные роли исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани. Действие развернется после событий, показанных в фильме «Мстители. Финал».

Одной из ключевых премьер следующего года во вселенной Marvel называют сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном, он выйдет на Disney+ в мае. Появятся новые проекты и у франшизы «Звездные войны», например, два сериала по мотивам «Мандалорца».

И многие проекты, скорее всего, будут ориентированы на широкую аудиторию, а не только на фанатов, отметил кинокритик, автор издания Forbes и портала «Кинопоиск» Дмитрий Барченков: «В рамках фильмов компании Marvel мы тоже сталкиваемся с некой сериальной формой, когда огромное количество разных фильмов как эпизодов большого сериала выходили в кино. Теперь они дополняются сериалами.

И фокус в том, что Marvel, например, и раньше делала сериалы, но эти сериалы были факультативными.

И если вы фанат, вы могли совершенно спокойно пропускать эти истории и следить только за основной вселенной, за кинематографической. Теперь же сериалы становятся полноправной частью этого большого монстра Marvel. И если вы не посмотрите, например, сериал “Локи”, который выйдет в мае, вы не поймете, что будет там в одном из следующих фильмов Marvel. И эта стратегия очень правильная для компании с точки зрения привлечения количества людей.

Ко вселенной “Звездных войн” это еще больше применимо, потому что если фильмы Marvel как самостоятельные продукты уже хороши, то к последним фильмам из франшизы “Звездные войны” было много вопросов, как у фанатов, так и у широкой публики, которая говорила, что новые фильмы с вселенной “Звездные войны” — это или фан-сервис, заигрывание на фанатском интересе, либо просто плохое кино. Но при этом мы видим сериал “Мандалорец” на Disney+, который на порядок выше всего того, что нам предлагают “Звездные войны” в кино, и мы видим, что здесь революция происходит, здесь движение франшизы вперед».

Еще осенью гендиректор Disney Боб Чапек заявил о том, что студия меняет стратегию. По его словам, теперь 80% новых фильмов и мультфильмов будут выходить сразу на онлайн-платформе, минуя традиционный прокат. Или будут показаны одновременно.

К 2024 году Disney планирует потратить на контент для стриминга до $16 млрд.

В случае с новыми сериалами вселенной Marvel и «Звездные войны» студию, вероятно, ждет финансовый успех, считает гендиректор российского офиса компании Comscore Роман Исаев: «В любом проекте, будь то игровая история, будь то анимационная франшиза, проработка героев, прописывание их характеров и вся эта работа занимает огромное количество времени, сил и денег. Так как в разрезе уже существующих брендов и частей вселенной диснеевской, марвеловской, “Звездных войн” и так далее, у них все это сделано, то по большому счету очень большой объем работы делать не нужно. Соответственно, это экономия и денег, и времени, и людей. И финансовая модель этих сериалов будет намного более выигрышная, четко просчитываемая и без риска убытка, чем создание чего-то нового».

Как «Звездные войны» нашли себе режиссера Читать далее

Сейчас количество подписчиков стриминга Disney+ превысило 85 млн пользователей. В России сервис пока не доступен.

Елена Иванова