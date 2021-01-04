США разочарованы отказом британского суда экстрадировать Ассанжа

Вашингтон будет продолжать добиваться экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявило Министерство юстиции США после вынесенного британским судьей решения. В нем говорится, что господина Ассанжа не следует выдавать США для предъявления уголовных обвинений. В Минюсте выразили «крайнее разочарование» решением суда.

«Хотя мы крайне разочарованы окончательным решением суда, мы удовлетворены тем, что Соединенные Штаты одержали верх по всем затронутым вопросам права. В частности, суд отклонил все аргументы господина Ассанжа относительно политической мотивации, политического преступления, справедливого судебного разбирательства и свободы слова»,— говорится в заявлении представителя министерства Марка Раймонди (цитата по Reuters).

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Суд постановил не выдавать основателя WikiLeaks в США из-за существования риска для его жизни. Там господина Ассанжа хотят судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. В среду, 6 января, суд рассмотрит прошение об освобождении обвиняемого под залог.

Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».