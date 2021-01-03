Главные новости к утру 3 января

Российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак могут снять с Tour de Ski за нарушение масочного режима, сообщил Expressen. Ступак на соревнованиях заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем.

РФПИ заявил о готовности к совместным испытаниям комбинации «Спутника V» и AstraZeneca на Украине. Глава фонда Кирилл Дмитриев считает, что вакцины должны оставаться вне политического поля. Украина заявила, что регистрация «Спутника V» невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

Умер один из основателей российской экономической журналистики Александр Шадрин. Ему было 50 лет. О господине Шадрине

Телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом, сообщил источник ABC. По данным телеканала, 87-летний ведущий находится в медцентре в Лос-Анджелесе.

У 16 тысяч жителей Псковской области нет света из-за мокрого снега. Обесточены больше 1 тыс. населенных пунктов шести районов региона.

Россия вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею после победы над Германией. Матч закончился со счетом 2:1. О матче

UEFA включил трех российских футболистов в список 50 восходящих звезд. Это защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Каждому из них по 21 году.