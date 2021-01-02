Россия вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею после победы над Германией

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии и вышла в полуфинал чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Игра окончилась со счетом 2:1. Шайбы в составе российской команды забросили Василий Пономарев (10) и Данил Башкиров (29). У проигравших отличился Флориан Элиаш (44).

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Молодежка" не нашла легких путей».