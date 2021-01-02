Умер один из основателей российской экономической журналистики Александр Шадрин

На 51-м году жизни умер один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его друзей и коллег.

Господин Шадрин начал работать в “Ъ” в 1991 году. Прошел путь от репортера до руководителя отдела бизнеса. Позднее работал в газете «Русский телеграф». Возвращался в “Ъ” в 2005–2006 годах на пост заместителя главного редактора.

В 2002–2005 годах Александр Шадрин возглавлял пресс-службу ЮКОСа, был представителем ТНК-ВР, вице-президентом «Стройтрансгаза» и руководителем сферы общественных связей НК «Башнефть». Из «Башнефти» он ушел после покупки компании «Роснефтью» в 2016 году. С 2019 года работал директором по связям с общественностью «Росгеологии».

Подробнее об Александре Шадрине — в материале “Ъ” «Настоящий и всегда в настоящем».