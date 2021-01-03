UEFA включил трех российских футболистов в список 50 восходящих звезд

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник «Динамо» Роман Евгеньев вошли в список 50 перспективных молодых футболистов UEFA. Каждому из россиян по 21 году.

UEFA приводит список на основе опроса репортеров, корреспондентов и редакторов UEFA.com. Их спросили, кого они считают восходящими звездами. В список вошли футболисты из клубов «Боруссия», «Аякс», «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал», «Милан», «Барселона» и других.

Игорь Дивеев провел 65 матчей за ЦСКА и два — в составе сборной России. Станислав Магкеев сыграл за «Локомотив» 30 матчей. Роман Евгеньев провел 52 игры за «Динамо» и один — за сборную.

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