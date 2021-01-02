Великобритания будет получать 2 млн доз вакцины AstraZeneca еженедельно

С середины января в Великобритании каждую неделю в продажу будет поступать около 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, сообщили источники The Times. Ранее британские власти заказали 100 млн доз этой вакцины.

По словам источников, на следующей неделе будет готов миллион доз вакцины, а к середине января запланировано выйти на два миллиона в неделю. Рост производства вакцины связан с желанием ускорить вакцинацию из-за распространения нового штамма COVID-19 в стране.

С начала пандемии в Великобритании выявлено 2,55 млн зараженных, умерли 74,2 тыс. человек. Власти страны одобрили вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 30 декабря. В этот же день Британия ужесточила ограничения из-за нового штамма вируса.