Подробности гибели в ДТП спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова

Погибший сегодня в ДТП председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов находился за рулем личного автомобиля, сообщили в пресс-службе облдумы. По информации пресс-службы, Алексей Константинов сегодня находился с рабочей поездкой в Ростовском районе. В частности, он встречался с медработниками и пациентами центральной районной больницы Ростовского района.

После завершения рабочей поездки, Алексей Константинов отпустил служебную машину и на личном автомобиле поехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.

ДТП произошло в Тверской области на 20 км трассы Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск.

По информации ТАСС, полученной в пресс-службе УМВД по Тверской области, произошло столкновение автомобиля Hyundai New Santa Fe, которым управлял Алексей Константинов и автомобиля Mazda CX-7. Алексей Константинов погиб на месте, водитель второй машины – 37-летняя женщина, была госпитализирована.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что соболезнования в связи с трагической смертью председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования»,— написал Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Алексею Константинову было 56 лет. В должности председателя Ярославской областной думы он находился с сентября 2018 года. Ранее он был главой Ростовского района Ярославской области.

Антон Антонов