В ДТП погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов

Сегодня в дорожно-транспортном происшествии погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования»,— написал Дмитрий Миронов.

Алексею Константинову было 56 лет. Он профессиональный военный. Служил на различных должностях в Вооруженных силах СССР и России, а также в Федеральной службе охраны. На должность председателя Ярославской областной думы избран в сентябре 2018 года. До этого он с июня 2017 года возглавлял Ростовский район Ярославской области.

Антон Антонов