В Сирии ранены трое российских военных

Трое российских военных получили ранения при обстреле сирийскими боевиками бронетранспортера военной полиции РФ, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник. По его словам, ранения легкие.

«Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК (Противотанковый ракетный комплекс.— “Ъ”) с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований,— сказал господин Сытник на брифинге (цитата по ТАСС).— В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшие оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает».

Обстрел произошел в 15:45 в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба, добавил господин Сытник.

Ранее сегодня, 29 декабря, сообщалось о прибытии российской военной полиции на наблюдательный пост в Айн-Исе на севере Сирии. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечал нестабильную обстановку и взаимные обстрелы в этом районе.

О стабилизации ситуации — в материале “Ъ” «Россия прикрыла курдов».