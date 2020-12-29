Действующие правила выдачи медсправок продлят до 2022 года

Приказ Минздрава о продлении действующего порядка медицинского освидетельствования водителей (выдаче медсправок) до 1 января 2022 года подписан и находится на государственной регистрации, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минздрава.

В 2019 году Минздрав подготовил поправки к приказу №344н: ведомство планировало ввести новый обязательный тест на хронический алкоголизм. Правила раскритиковал президент, поскольку новые обязательные тесты привели бы к удорожанию медсправок.

Минздрав перенес срок вступления приказа сначала на 1 июля 2020 года, затем на 1 января 2021 года, теперь — на 1 января 2022 года. Решение принято с учетом «поступающих обращений от гражданского общества», поясняли в Минздраве. При этом де-юре, пока приказ о переносе срока не опубликован, новые правила освидетельствования вступают в силу с 1 января 2021 года, это уже обсуждается в соцсетях.

Подробнее о решении Минздрава перенести сроки вступления новых правил читайте в материале “Ъ” «Водители могут дыхнуть спокойнее».