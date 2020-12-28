Старшему поколению подготовили прививку

Теперь привиться от коронавируса могут и пенсионеры. В Москве стартует вакцинация людей старше 60 лет. На минувших выходных Минздрав разрешил им прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V». Уже в понедельник записаться на процедуру могут пожилые москвичи. Столичные власти вновь подчеркивают, что вакцинация добровольная и бесплатная. Как и где москвичи могут привиться? И насколько это безопасно? Разбирался Александр Рассохин.

«По себе скажу — это реально работает»,— заверил Сергей Собянин пожилых москвичей, объявляя о старте вакцинации пенсионеров. Записаться на прием можно на сайте mos.ru. В указанное время человек приходит в прививочный пункт на базе городской поликлиники, к которой он приписан. Вся процедура занимает около часа. Сначала терапевт оценивает, можно ли пациенту делать прививку, нет ли противопоказаний для процедуры, а после инъекции наблюдает за состоянием здоровья пациента.

Что касается побочных эффектов, то после прививки «Спутник V» может повыситься температура и участиться пульс, появиться головная боль и покраснение в месте укола. Но пожилые люди могут тяжелее переносить последствия прививки, предполагает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «Такие группы людей хуже перенесут. Безусловно, есть люди, у которых сейчас есть хронические формы без обострений, чем старше человек, тем больше вероятность, что он труднее ее перенесет. Если сейчас будет какое-нибудь инфекционное заболевание или какое-то осложнение болезни сердца, почек, если речь идет о хроническом заболевании, то решение должно приниматься на усмотрение врача, он должен посмотреть на пациента».

Пожилые люди — это самая большая группа риска. И если в стране начнется массовая вакцинация россиян старше 60 лет, то власти смогут начать снимать ограничения, не исключает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев: «Для любой инфекции самое главное — показатель уровня смертности и уровня заполненности коечного фонда. И если обращать внимание на два этих показателя, то в первую очередь коечный фонд пополнен людьми старших категорий возраста, смертельные исходы регистрируются в большей степени у людей старшей возрастной группы. И их вакцинация, конечно, является таким заключительным важным этапом».

Но сколько пожилых россиян необходимо привить? Людей старше 60 лет в стране примерно 15% от общего населения, то есть около 22 млн человек, напоминает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова: «Вот 10% из них переболело, около 20 млн надо будет провакцинировать. На мой взгляд, начинать надо с тех людей, которые проживают в домах престарелых, в домах инвалидов, они находятся под большим риском. Затем уже нужно приступить к тем, которые проживают в городах, и уже потом только переходить на деревни, потому что там меньше скученность, лишь бы вакцина работала. Но, судя по всему, у тех, кто сделал прививку, титр антител на высоком уровне. Брат моего мужа, академик Нигматулин уже сделал прививку. Он старше 65 лет, и достаточно хорошо ее перенес».

Когда все желающим пенсионеры смогут привиться? По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, до конца года фармпредприятия смогут выпустить более 2,5 млн доз вакцины «Спутник V», а к лету следующего года удастся произвести 30 млн. Но большую часть пенсионеров к этому времени все же возможно провакцинировать, надеется основатель биотех-фонда ATEM Capital Антон Гопка: «Казалось бы, это не так много, недостаточно, чтобы больше 60% населения покрыть. Но, с другой стороны, этого достаточно, чтобы покрыть группы риска, и тогда уже будет резко сокращена избыточная смертность».

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Пока же фармпредприятия продолжают масштабировать производство. Сколько времени уйдет на окончательную наладку оборудования и технологии, непонятно. К весне, как предполагают генетики и вирусологи, может стартовать и промышленное производство вакцины от новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Поэтому к концу следующего года большая часть россиян сможет привиться от коронавируса. Впрочем, согласно последним данным опросов ВЦИОМа, сделать это собираются только около трети всех жителей страны.