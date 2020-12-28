В Подмосковье открыли запись на вакцинацию для людей старше 60 лет

В Московской области с 28 декабря началась запись на вакцинацию от коронавируса среди людей старше 60 лет, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При этом прививки в регионе нельзя будет сделать 1 и 7 января.

«С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей 60+. Поэтому я прошу глав городских округов включиться в информационную кампанию аналогично информационной кампании, которую мы проводили по гриппу, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы к вакцинации от коронавируса»,— сказала госпожа Стригункова (цитата по ТАСС).

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что вакцинация будет приостановлена во время праздников, с 1 по 7 января. В региональном правительстве при этом уточнили телеканалу «360», что прививать от коронавируса не будут только два дня — 1 и 7 января.

В Подмосковье зарегистрировано 150 688 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 1606 заболевших. Умерли с начала пандемии 2832 человека, выздоровели 107 962.

О том, как новогодние праздники могут изменить динамику COVID-19,— в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».