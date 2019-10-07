Победитель тендера на строительство парка на ул. Вересаева в Ростове незаконно участвовал в конкурсе

Прокуратура проверила компанию ООО «Спецстрой», выигравшую тендер на сумму 49,2 млн руб. на строительство парка на ул. Вересаева в Пролетарском районе Ростова, и пришла к выводу, что компанию не имели права допускать к участию в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба депутата ЗС РО от фракции ЛДПР Евгения Федяева.

В результате проверки прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях в отношении участников комиссии, признавшей компанию победителем.

Кроме того, правоохранители установили, что разрешение на вырубку деревьев в парке тоже было выдано с нарушением закона. В результате чего было уничтожено 138 деревьев.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, в конце августа депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев направил в УФАС и прокуратуру региона письма с просьбой проверить ООО «Спецстрой», победившее в конкурсе на благоустройство парка на ул. Вересаева в Ростове. Стоимость работ по контракту составляет 49,2 млн руб. Причиной для обращения стал тот факт, что в штате подрядчика значится только один сотрудник. Кроме того, компания не имеет достаточного опыта, так как ранее не выполняла контрактов по благоустройству.

Дарья Голякова