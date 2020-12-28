Присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения

Присяжные вынесли вердикт по делу устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Они признали его виновным в убийстве, но заслуживающим снисхождения. Дело рассматривалось во Втором Восточном окружном военном суде в Чите.

По вопросу о виновности присяжные проголосовали единогласно. За снисхождение высказались пятеро присяжных, трое были против. Коллегия присяжных сочла, что преступление подсудимый совершил на почве конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял срочников и офицеров в воинской части, расположенной в поселке Горный в Забайкальском крае. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Восемь военнослужащих погибли, еще двое были тяжело ранены. Свою вину Шамсутдинов признал и объяснил свои действия издевательствами в части.

Военный прокурор попросил присяжных признать подсудимого виновным в полном объеме и не заслуживающим снисхождения. Защита призывала проявить к нему сострадание.

Как Рамиль Шамсутдинов выступил в суде с последним словом, читайте в публикации “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск