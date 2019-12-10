Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года.

Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 трлн руб.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР на 2020-2022 годы. В 2020 году дефицит составит 118,4 млрд руб., в 2021 — 28,5 млрд руб., в 2022 ожидается профицит в 18,5 млрд руб. В следующем году социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 7%. Страховая пенсия повысится на 6,6%.

О планах по выплатам замороженной части пенсий — в материале “Ъ FM” «Механизм выплат пенсий отправят на пересмотр».