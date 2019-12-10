«Без замены руководства "Нафтогаза" ничего не выйдет»

Москва и Киев не достигли прорыва по газовому вопросу на встрече двух президентов. Контракт о транзите, который действует сейчас, закончится через три недели. Именно от переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского ждали конкретных решений, но в итоге президенты не сообщили каких-то существенных деталей. Владимир Зеленский, правда, отметил, что вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять: долги готовы взять не деньгами, а газом. Почему же не удалось договориться о новом транзитном договоре? И сохраняется ли риск новогодней газовой войны? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Мне кажется, показательно сравнить слова Владимира Зеленского и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева по итогам этих переговоров. Это яркая иллюстрация того, о чем я говорил накануне встречи, что одна из основных проблем заключается в том, что Зеленский со своей стороны очень хочет достигнуть договоренностей, потому что он понимает, что отсутствие транзитного договора создаст вопрос даже не с наполнением украинского бюджета транзитными деньгами, а с тем, как зимой будут обеспечены газом украинские регионы. Без транзита есть серьезный риск того, что на юго-востоке страны будут довольно большие проблемы.

Но при этом руководство «Нафтогаза» совершенно не заинтересовано в том, чтобы эти соглашения были достигнуты. Это происходит по многим причинам, в том числе и потому, что принципиальное условие России заключается в отказе Украины от оплаты штрафа по решению Стокгольмского арбитража, который с учетом пеней уже, по мнению «Нафтогаза», достигает $3 млрд, хотя бы потому, что руководство «Нафтогаза» за победу в Стокгольме над «Газпромом» еще до апелляции получило солидные премии и уже освоило их. И если Украина сейчас откажется от выплат, то, естественно, возникнет вопрос, а нет ли желания у руководства «Нафтогаза» вернуть эти деньги? Но это далеко не единственная причина.

Зеленский говорит: достигнут прорыв, там разблокировано, мы нашли решение по этим $3 млрд. Но никакого решения не озвучивает. Что говорит с утра руководитель «Нафтогаза»? Он заявляет совершенно четко: Украина и Россия не достигли никаких договоренностей по газу на переговорах в Париже. Поэтому хорошая новость, что Зеленский действительно хочет какими-то сверхусилиями добиться того, чтобы новый договор был заключен.

Плохая новость заключается в том, что «Нафтогаз» делает все, чтобы никаких договоренностей не было.

Со стороны России нет такой упрямой позиции: давайте разойдемся и уже начнем готовиться к газовой войне. Мы понимаем те риски, которые несем как поставщики в первом квартале следующего года в ситуации блокировки украинского маршрута. И я думаю, что единственный вариант сейчас заключается в том, что Зеленский должен сопоставить те политические риски, которые он будет нести в случае отсутствия российского газа на Украине в первом квартале в следующем году и дальше, и те внутриполитические проблемы, которые у него есть, с точки зрения кадровых решений в «Нафтогазе».

Я думаю, что единственный вариант заключается в том, что Зеленский уволит руководство «Нафтогаза» и экстренно будут проведены переговоры, где новым руководством будет заявлено, что Украина идет по принципу реализации Третьего энергопакета на Украине. Договорятся, например, что какую-то сумму не деньгами, а газом будут отдавать. Просто Зеленский не может выйти и сказать: ребята, я простил Москве $3 млрд. Очевидно, что завтра будет то, что было 8 декабря на Майдане — это все детский лепет. Зеленский в этом случае тоже столкнется с политическим кризисом, но вызванным другими вариантами. Без замены руководства «Нафтогаза» ничего не выйдет. Поэтому тяжелая артиллерия с украинской стороны должна заработать, если там будет обновлено руководство этой «пушкой».

«Нафтогаз» — это государственная компания, естественно, это прерогатива государства. Другое дело, что Андрей Коболев и Юрий Витренко там неслучайно оказались — у них тоже есть покровители и внутри Украины, а самое главное, вовне. Вот в этом и заключается сейчас основная проблема для Зеленского, насколько он самостоятельный президент и способен принимать решения по кадрам во главе государственных компаний.

После встречи президентов исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко резюмировал: «Мы договорились, что будем и дальше договариваться». Предыдущая встреча представителей украинской компании с «Газпромом» при участии Еврокомиссии прошла в сентябре. Тогда стороны условились провести еще одни переговоры и запланировали их на конец ноября. Но этот саммит так и не состоялся. В Европе выражали надежду, что он пройдет в ближайшее время, но, как писал ТАСС, подтвердить фиксированную дату не смогли.

Беседовал Марат Кашин