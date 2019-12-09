Кредит МВФ возвращается на Украину

Вечером 7 декабря украинские власти и представители Международного валютного фонда (МВФ) объявили, что достигли принципиальной договоренности о предоставлении нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR ($5,5 млрд). Для вступления соглашения в силу требуется его утверждение руководством и исполнительным советом МВФ. Согласие МВФ на новый кредит открывает Украине доступ к более дешевым займам на внешних рынках и возможность исполнить пиковые выплаты по внешнему долгу — но реальная продолжительность сотрудничества Киева с МВФ будет зависеть от способности властей Украины выполнить обещанные реформы, до сих пор финансирование МВФ прекращалось на начальных этапах именно из-за неудач в исполнении правительством обещаний фонду.

Соглашение о новой программе кредитования достигнуто накануне запланированного на 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» (главной темой которого станет урегулирование ситуации в Донбассе и достижение минских соглашений, см. стр. 6) после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с директором—распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой. Согласие на открытие новой кредитной линии стране было дано на фоне действующей с декабря 2018 года программы stand-by в объеме $3,9 млрд, из которых Киев получил лишь первый транш в $1,4 млрд — затем МВФ заморозил выделение средств из-за проблем с выполнением Украиной реформ.

Теперь же речь идет о начале программы расширенного кредитования (Extended Fund Facility Program), мотивированной «серьезными проблемами среднесрочного платежного баланса из-за структурных недостатков, для устранения которых требуется время». Основной же проблемой Украины, потенциально угрожающей макроэкономической стабильности, остаются пиковые объемы выплат по внешнему долгу. По оценке Минфина страны, в 2020 году на них необходимо потратить порядка 45% бюджета. Кредиты МВФ не могут напрямую быть потрачены на финансирование дефицита бюджета или кредитование правительства — но договоренность о новой программе является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы, отметил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Сразу же после объявления решения МВФ посол ЕС на Украине Матти Маасикас заявил: «Это должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС». В конце ноября международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов Украины со «стабильного» до «позитивного», подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов на уровне «Caa1». Отсутствие соглашения с МВФ тогда в Moody's назвали одним из основных ограничений в доступе к кредитным рынкам.

Заметим, что миссии фонда, которые посещали Киев в сентябре и ноябре 2019 года, до последнего не рекомендовали возобновлять его сотрудничество со страной. Из десяти требований МВФ к правительству Украины пока полностью выполнены только два — Верховная рада приняла закон о госбюджете-2020 с дефицитом в 2%, а президент подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Правительству еще предстоит упростить ликвидацию банков-банкротов и наделить фонд гарантирования вкладов широкими полномочиями по управлению неплатежеспособными банками; решить вопросы прослушки Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований (закон подписан господином Зеленским, но к его реализации остаются вопросы); создать независимые набсоветы в госбанках; реформировать управление «Нафтогазом»; ввести с января 2020 года рыночные цены на газ; запустить рынок земли (законопроект вряд ли будет принят до конца года) и сделать независимой антимонопольную службу.

Вероятнее всего, новая кредитная линия МВФ будет открыта Украине в начале 2020 года — но ее дальнейшая судьба будет полностью зависеть от соблюдения правительством договоренностей с фондом. «Всегда находятся причины, почему мы не можем (или не хотим) делать обещанное. Всего два-три случая, когда Украина получила более одного транша»,— говорит президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

Антон Чугунов