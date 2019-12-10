Дом офицеров попадает в 3D

Правительство Саратовской области продолжает настаивать на сносе с последующим воссозданием Гарнизонного Дома офицеров в Летном городке Энгельса. Это следует из ответов вице-губернатора региона Александра Стрелюхина и зампреда правительства области Романа Бусаргина саратовским архитекторам, которые выступили за сохранение здания как памятника эпохи. О том, что найдены средства на восстановление здания Дома офицеров, в ноябре заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Саратовские архитекторы говорят, что единственный способ сохранить историческое здание — признать его объектом культурного наследия, что существенно увеличит цену ­реконструкции.

О том, что правительство Саратовской области не отказывается от сноса с последующим воссозданием здания Гарнизонного Дома офицеров в Летном городке Энгельса, стало известно из ответов саратовских чиновников на запросы представителей саратовского отделения Союза архитекторов. Документы, датированные 2 и 4 декабря, в социальные сети выложил саратовский архитектор Евгений Спирин. Из них следует, что сейчас уже выполнены инженерно-геодезические изыскания для обустройства дренажа и обследованы фундаменты здания. Теперь ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» готовит документацию на «воссоздание Гарнизонного Дома офицеров». «Заданием на проектирование предусмотрено соответствие наружной отделки объекта историческому облику здания»,— говорится в документе. Внутренняя отделка помещений должна предусматривать восстановление декора и деталей интерьера с использованием современных материалов.

Гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1936 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года здание не используется. Сейчас оно находится на балансе Саратовской ­области.

В сентябре руководитель ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев заявил, что восстановить здание невозможно, так как на состояние Дома офицеров оказали негативное влияние высокий уровень грунтовых вод и вывод здания из эксплуатации. Кроме того, реализованные на объекте архитектурные решения не соответствуют современным требованиям архитектурной безопасности. По его словам, возможно с помощью 3D сканирования произвести точные обмеры сооружения, затем снести и воссоздать его точную копию. Сергей Лазарев заявлял, что «полному демонтажу подлежат перекрытия по деревянным балкам, деревянные перегородки, крыша, отделка, включая штукатурку стен, потолок и полы, амфитеатр в зрительном зале, системы инженерного обеспечения здания».

После того как власти заявили о намерении снести объект и построить на его месте «точную копию», члены реготделения Союза архитекторов России подписали обращение на имя руководителя управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимира Мухина с просьбой включить здание в список выявленных памятников, но ведомство не проявило инициативы.

В ноябре за сохранение и реставрацию Дома офицеров высказался писатель, руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры» Захар Прилепин, который назвал «неожиданным и нелепым сюжетом» планы правительства снести историческое здание. Он заявил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с руководством «Народного фронта» и донести информацию до президента России Владимира Путина. Также он сказал, что рассматривает возможность посетить Саратовскую область вместе с руководством Министерства культуры РФ, с общественностью, с ветеранами дальней авиации, чтобы обсудить судьбу ­объекта.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за сохранение здания. Он заявил, что на это были найдены средства. Сумму и источник финансирования господин Володин не уточнил, однако сказал, что считает правильным «сохранить здание и оставить его тем, кто будет жить после нас». Депутат Госдумы Николай Панков говорил, что сейчас восстановление Дома офицеров оценивается в 300 млн руб.

Архитектор Евгений Спирин отметил, что хотя в ответах не говорится «снести здание», формулировка «воссоздание» использовалась и ранее. Рабочая группа по обсуждению судьбы объекта, по его словам, за месяц ни разу не собиралась.

Господин Спирин отметил, что на днях заканчивается срок рассмотрения заявления архитекторов в комитете по охране объектов культурного наследия. «Мы туда предоставили историческую справку, они обязаны созвать комиссию, которая с высокой долей вероятности признает здание объектом культурного наследия. Но как только это произойдет, стоимость реконструкции взлетит, так как к процессу нужно будет привлекать лицензированную организацию. В правительстве этого очень не хотят, но, на наш взгляд, это единственный способ сохранить здание»,— отмечает архитектор.

Сергей Петунин