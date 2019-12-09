Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Впервые с 2002 года первые пять мест в рейтинге крупнейших производителей оружия, который составляется Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), заняли исключительно американские компании. В «соревновании» стран Россия заняла второе место (8,6% рынка), опередив Великобританию и Францию. При этом в исследование не был включен Китай из-за недостатка данных о продажах вооружений из этой страны.

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Согласно опубликованному сегодня рейтингу SIPRI Top 100, объем мировых продаж вооружений вырос в 2018 году на 4,7%. Оборот 100 крупнейших производителей оружия составил $420 млрд. С 2002 года, когда SIPRI начал сопоставлять данные, продажи вооружений и военных услуг компаниями, включенными в первую сотню, увеличились на 47%. Впервые за этот период пятерку лидеров рейтинга заняли исключительно американские компании:

Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics.

Продажи их вооружений составили 35% ($148 млрд) от общего объема. Всего на американских производителей пришлось 59% рынка ($246 млрд). Это на 7,2% больше, чем в 2017 году.

Согласно оценке SIPRI, ключевой тенденцией в военной промышленности США в 2018 году стала консолидация среди крупнейших производителей вооружений. «Американские компании готовятся к новой программе модернизации вооружений, которая была объявлена в 2017 году президентом Дональдом Трампом»,— заявил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран. По его словам, крупные американские компании объединяются, чтобы иметь возможность производить системы вооружений нового поколения и, следовательно, иметь больше возможностей выиграть контракты правительства США.

Российские продажи вооружений SIPRI оценил как «стабильные».

В 2017 году Россия впервые за 15 лет потеснила со второго места в рейтинге производителей вооружений Великобританию. В 2018 году она сохранила свое место. При этом доля российских компаний в общем объеме продаж снизилась с 9,7% в 2017 году до 8,6%. Эксперты института объясняют это значительным ростом объединенных продаж вооружений американскими и европейскими компаниями. Совокупные продажи десяти российских компаний составили $36,2 млрд (на 0,4% меньше по сравнению с 2017 годом).

Крупнейший производитель вооружений в России концерн «Алмаз—Антей» стал единственной российской компанией, вошедшей в топ-10 (на девятом месте).

На его долю пришлось 27% от общего объема продаж вооружений российскими компаниями в топ-100. В 2018 году продажи компании выросли на 18% (до $9,6 млрд). «Это увеличение вызвано не только высоким внутренним спросом, но и продолжающимся ростом продаж в другие страны, в частности системы ПВО С-400»,— считает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова.

SIPRI отметил увеличение продаж вооружений французскими компаниями и тенденцию к уменьшению продаж британцами и немцами.

Так, продажи вооружений компаниями, базирующимися в Великобритании, упали на 4,8% (до $35,1 млрд), но при этом остались самыми высокими в Европе. В частности, продажи британской оборонной и аэрокосмической компании BAE Systems — крупнейшего производителя оружия за пределами США — упали в 2018 году на 5,2% (до $21,2 млрд).

«Шесть из восьми британских компаний, включенных в топ-100, сообщили о сокращении продаж оружия в 2018 году»,— отмечает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Нэн Тиан. По его мнению, «отчасти это было связано с задержками в британской программе модернизации вооружений».

Совокупные продажи вооружений французскими компаниями, входящими в топ-100, позволили стране занять второе место в Европе — $23,2 млрд. По словам исследователей SIPRI, общий рост продаж вооружений шестью французскими компаниями связан с 30-процентным увеличением продаж производителем боевых самолетов Dassault Aviation. Общий объем продаж четырех немецких компаний—производителей вооружений в рейтинге упал на 3,8%.

Согласно исследованию SIPRI, 80 из 100 ведущих производителей вооружений 2018 года базируются в США, Европе и России.

Из оставшихся 20 6 находятся в Японии, по 3 — в Израиле, Индии и Южной Корее, 2 — в Турции и по одному — в Австралии, Канаде и Сингапуре.

Продажи шести японских компаний составили в 2018 году около $9,9 млрд (2,4% от общих продаж топ-100). Трех израильских — Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael — $8,7 млрд (2,1%). Продажи трех индийских компаний упали за год на 6,9%. Их выручка за 2018 год — $5,9 млрд. Совокупный объем продаж вооружений трех южнокорейских компаний равен $5,2 млрд. Продажи вооружений турецкими компаниями, включенными в топ-100, увеличились в 2018 году на 22% (до $2,8 млрд).

Марианна Беленькая