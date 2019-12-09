Лев Левиев забронировал должность

Сооснователь «ВКонтакте» Лев Левиев займется оперативным управлением частично подконтрольной его структурам Emerging Travel Group, которая развивает, в частности, сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Бизнесмен занял посты председателя совета директоров и директора по стратегии группы. Его основной целью станет развитие подразделений B2B компании на зарубежных рынках.

Лев Левиев назначен на должности председателя совета директоров и директора по стратегии Emerging Travel Group (ETG), рассказали “Ъ” в самой компании. В компании уточнили, что он будет заниматься вопросами разработки и реализации ее стратегии, сфокусировавшись на развитии международного подразделения B2B в зарубежных странах. Формально должность директора по стратегии для ETG — новая, это направление курировал CEO группы Феликс Шпильман, в то время как технически функционал делил между собой топ-менеджмент. Господин Шпильман также занимал позицию председателя совета директоров.

Лев Левиев известен на рынке как один из соучредителей социальной сети «ВКонтакте»: в 2006–2012 годах был ее исполнительным директором.

В 2007 году вместе с Вячеславом Мирилашвили основал IT-компанию Selectel, предоставляющую услуги дата-центров. С 2014 по 2017 год был ее гендиректором. Господин Левиев — один из совладельцев Emerging Travel Group: в 2016 году он инвестировал в компанию $5 млн, а летом этого года подконтрольная бизнесмену LVL1 Group совместно с основателями игровой компании Playrix Игорем и Дмитрием Бухманами вложила еще $10 млн.

Бизнес ETG развивается с 2010 года. Его основные собственники — основатели компании Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Долями помимо господина Левиева владеют Вячеслав Мирилашвили и сотрудники ETG. Сейчас в портфеле группы четыре бренда. Два из них российские: Ostrovok.ru и B2B.Ostrovok.ru. Первый ориентирован на широкую аудиторию, второй обслуживает тревел-профессионалов, агентов и корпоративных клиентов. Международный портфель выстроен аналогично: существует B2C платформа Zenhotels и B2B Ratehawk. Суммарно на ресурсах ETG доступно 1,3 млн вариантов размещения в 220 странах.

По итогам прошлого года общая стоимость бронирований, сделанных через сервисы группы, составила $713 млн (46,68 млрд руб.), увеличившись на 46% относительно 2017 года. 53% оборота при этом сформировали B2B-платформы. По итогам первых трех кварталов этого года показатель увеличился до 55%, пояснили в ETG, не раскрыв цифры в натуральном выражении.

Глобальная цель ETG предусматривает постепенное увеличение роли международных проектов в бизнесе группы. По итогам прошлого его доля в обороте группы достигла 32%, против 17% в 2017 году. Заявленная ранее задача на 2019 год — увеличить показатель до 50%.

Александра Мерцалова